٭ تكفي 5 أشخاص

المقادير

٭ 6 حبات بطاطس وسط مغسولة وملفوفة بورق ألمنيوم

٭ ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

٭ 500 غرام دجاج مفروم

٭ ملح حسب الرغبة

٭ نصف ليتر مرقة دجاج

٭ فصا ثوم مدقوقان

٭ ملعقة صغيرة فلفل أسود

٭ حبة فلفل أحمر حلو مفرومة ناعما

٭ ربع حزمة بقدونس مقلية للتزيين

٭ ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

٭ 200 غرام جبنة تشيدر مبشورة

طريقة التحضير

1 - توضع البطاطس في مقلاة للشواء ثم تترك في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج.

2 - تقطع كل حبة بطاطس وينزع منها بعض اللب حتى تصبح سماكة القشرة 2 سم.

3 - يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يحمى ويضاف الثوم والدجاج ويقلب جيدا يضاف الفلفل الأحمر وقليل من لب البطاطا والبقدونس.

4 - يضاف مرق الدجاج ويطهى المزيج لمدة 3 دقائق.

5 - تحشى البطاطس بحشوة الدجاج ويوزع مقدار من جبن التشيدر على وجهها ثم تخبز في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يذوب الجبن ويصبح لونها ذهبيا.