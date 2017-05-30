٭ تكفي 5 أشخاص
المقادير
٭ 6 حبات بطاطس وسط مغسولة وملفوفة بورق ألمنيوم
٭ ملعقتان كبيرتان زيت نباتي
٭ 500 غرام دجاج مفروم
٭ ملح حسب الرغبة
٭ نصف ليتر مرقة دجاج
٭ فصا ثوم مدقوقان
٭ ملعقة صغيرة فلفل أسود
٭ حبة فلفل أحمر حلو مفرومة ناعما
٭ ربع حزمة بقدونس مقلية للتزيين
٭ ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم
٭ 200 غرام جبنة تشيدر مبشورة
طريقة التحضير
1 - توضع البطاطس في مقلاة للشواء ثم تترك في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج.
2 - تقطع كل حبة بطاطس وينزع منها بعض اللب حتى تصبح سماكة القشرة 2 سم.
3 - يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يحمى ويضاف الثوم والدجاج ويقلب جيدا يضاف الفلفل الأحمر وقليل من لب البطاطا والبقدونس.
4 - يضاف مرق الدجاج ويطهى المزيج لمدة 3 دقائق.
5 - تحشى البطاطس بحشوة الدجاج ويوزع مقدار من جبن التشيدر على وجهها ثم تخبز في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يذوب الجبن ويصبح لونها ذهبيا.