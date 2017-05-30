المقادير

٭ كيلوغرام من الدجاج الطازج

٭ 3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة حلقات ومقلية نصف نضوج

٭ ملعقتان كبيرتان ثوم مدقوق

٭ ليمون حامض معصور 6 ملاعق

٭ ملح بحسب الرغبة

٭ حبتان من ورق الغار

٭ 3 عيدان من القرفة

٭ مكعب مرقة دجاج

٭ معلقة واحدة من الكركم

٭ فلفل ابيض حسب الرغبة

٭ بهارات دجاج حسب الرغبة

٭ 4 حبات طماطم تشيري

الطريقة

1 - يغسل الدجاج جيدا ويقطع الى ارباع ويتبل بالكركم وزيت الزيتون ويترك 15 دقيقة حتى يكتسب النكهة.

2 - في قدر عميق، يحمّي الزيت ويوضع ورق الغار وعيدان القرفة ثم يوضع الدجاج المتّبل فيه.

3 - يقلب الدجاج من الجهتين إلى ان يأخذ اللون الذهبي.

4 - يسكب ماء حتى تغمر قطع الدجاج.

5 - تضاف البهارات والقرفة المطحونة والفلفل الحلو والبهارات المشكلة والريحان والفلفل الأسود والملح الى الدجاج، ثم بعد الطهي لمدة تتراوح بين 30 دقيقة يرفع الدجاج من على النار ويصفى المرق من التوابل.

6 - توضع البطاطس المقليّة في قعر (أسفل) الصينية.

7 - ترش البطاطس بقليل من الريحان المجفف.

8 - توضع قطع الدجاج بعد سلقها فوق قطع البطاطس.

9 - يضاف الثوم المهروس وعصير الليمون ومرق الدجاج.

10 - توضع الصينية في فرن محمّى مسبقا على حرارة متوسطة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تتابع قطع الدجاج استواءها وتكتسب لونا ذهبيا.

11 - يزين وجه الطبق بالكزبرة الخضراء المفرومة والطماطم الصغيرة ثم يقدم.