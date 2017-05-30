المقادير
تكفي 4 إلى 5 أشخاص
٭ 500 غرام طماطم شيري مقطعة أنصاف
٭ 250 غراما من جبنة الموزاريلا الصغيرة
٭ 50 غراما من عصير الليمون
٭ 50 غراما من حب الرمان
٭ 75 غراما زيت زيتون
٭ 4 حبات أفوكادو مقشرة ومقطعة إلى مربعات
٭ ملح حسب الرغبة
٭ ربع حزمة بقدونس طازج مقطع
٭ فلفل أسود حسب الرغبة
٭ حبة خس مفرومة
٭ عود ريحان طازج للتزيين
الطريقة
1 - في وعاء نضع الزيت والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون ونخلطهم جيدا.
2 - وفي وعاء آخر نضع الطماطم والموزاريلا والخس، ثم نضيف التتبيلة ونقلب جيدا.
3 - نصب الخليط في طبق التقديم ما عدا الأفوكادو، ثم توزع شرائح الأفوكادو على الطبق وينثر البقدونس والرمان للتزيين.