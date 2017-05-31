المقادير
٭ 2 قطعة بلح البحر
٭ 60 غرام روبيان صغير
٭ 50 غرام فيليه سمك السلمون
٭ 30 غرام جزرة (بيبي كاروت)
٭ 30 غرام كوسا
٭ 1 مكعب مرقة سمك
٭ 2 معلقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
٭ 1 حبة ليمون أسود
٭ 3 أوراق من ورق الغار
٭ 3 حبات هيل
٭ مسحوق الفلفل الحار
٭ رشة ملح وفلفل
الطريقة
يوضع زيت الزيتون في وعاء على نار هادئة ويضاف اليه البصل المفروم واوراق الغار وحبوب الهيل ثم ثمار البحر المقطعة والفلفل الحار الناعم ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 25 دقيقة ومن ثم يضاف اليه مرقة السمك ويطبخ حتى النضوج. تقطع الكوسا والجزر على شكل مكعبات ويضاف إلى الخليط مع اللومي المجفف والملح والبهار حسب الرغبة.