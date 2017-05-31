المقادير
٭ عدد 1 شمندر
٭ عدد 1 خيار
٭ عدد 1 جزر
٭ عدد 1 كوسا اصفر
٭ عدد 1 أفوكادو
٭ 4 قطع اصابع السلطعون
٭ 30 غرام مايونيز
٭ عدد 1 فلفل أحمر
٭ عدد 1 بصل أحمر
٭ عدد 1 فلفل حار
٭ عدد 2 طماطم
٭ عدد 4 فصوص ثوم
٭ 2 معلقة طعام زيت زيتون بكر ممتاز
الطريقة
يقطع الشمندر والجزر والكوسا إلى رقائق. تسلق بماء مقلي ثم تبرد بماء مثلج. تلف الرقائق وتوضع على حدة.
تحضي المحمرة: يضرب الطماطم والفلفل الأحمر الحلو والثوم والبصل والفلفل الحار في الخلاط ومن ثم يقلى المزيج على النار لمدة نصف ساعة. يقطع الافوكادو حسب الصورة ويحشى بخليط المايونيز والسلطعون.