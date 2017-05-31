المقادير
٭ 3 قطع لحم عجل أوسو باتشو
٭ عدد 3 حبات طماطم
٭ 50 غرام زبدة
٭ 3 ورقات من ورق الغار
٭ عدد 1 جزو
٭ 3/1 عود كراث
٭ 1 عود كرفس
٭ 4 فصوص ثوم
٭ عدد 1 بصل
٭ 2 ورق أكليل الجبل
٭ معلقة طعام معجون طماطم
٭ 50 غرام طحين
٭ 2/1 ليتر مرقة لحم العجل
٭ رشة ملح وفلفل
الطريقة
يفرك اللحم بالطحين ويقلى بالزيت ثم يوضع على حدة في وعاء. يفرم الخضار ناعما ويقلى مع الزبدة لمدة 20 دقيقة ثم يضاف اليه مرق العجل ومعجون الطماطم ومن ثم يضاف اللحم المقلي. يترك الخليط ليغلي لمدة ساعة ونصف ويضاف نصف ليتر ماء بين الحين والآخر إلى حين استواء اللحم جيدا.
ويل