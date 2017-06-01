المقادير
٭ 100 غرام عدس أحمر مقشر
٭ 30 غراما من البطاطا
٭ 15 غراما من الجزر
٭ 10 غرامات من الكرفس
٭ 10 غرامات من الكراث
٭ 3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون بكر ممتاز
٭ ملعقة صغيرة من الكمون
٭ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
٭ 4 فصوص من الثوم
٭ عدد صغير من البصل الأبيض
٭ رشة ملح وفلفل
الطريقة
تقلى الخضراوات بزيت الزيتون ويضاف اليه العدس المغسول والكمون والكركم والثوم والبصل. يضاف على الخليط ليتر من الماء ويترك على نار هادئة لمدة 40 دقيقة. عند التأكد من نضوج كل المكونات، يضرب المزيج بالخلاط وثم يضاف اليه القليل من عصير الليمون الطازج.