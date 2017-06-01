«سيارة ايه يخرب بيتك.. بقولك بنموت»

نجم المنتخب المصري في كرة القدم محمد زيدان حين وقع ضحية مقلب برنامج «هاني هز الجبل» الذي يتم تصويره في بيروت، وقد بدا زيدان سعيدا بالزيارة البيروتية حتى بدأ المقلب وشعر بالخطر والسيارة على حافة الجبل يمكن ان تسقط في اي لحظة، ووسط الرعب الذي يعيشه الضيف المخدوع يسأله هاني رمزي عن السيارة وهل هي سليمة أم لا، فما كان منه الا ان صرخ فيه قائلا: يخرب بيتك