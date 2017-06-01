المقادير

٭ 200 غرام من البرغل الأسمر

٭ 100 غرام سمك هامور طازج

٭ 100 غرام من الكزبرة

٭ 20 غراما من البصل الأخضر

٭ 5 غرامات من الكمون

٭ 50 غراما من اللبنة

٭ 5 غرامات من الثوم

٭ اوراق النعناع

٭ 20 غراما من الفجل

٭ ثلث علبة من كريس ساكورا

٭ 4 قطع من الطماطم الكرزية

٭ ملعقتان طعام من زيت الزيتون بكر ممتاز

٭ ملح وفلفل

الطريقة

ينقع البرغل لمدة ربع ساعة ثم يصفى. يضاف اليه فيليه سمك الهامور ويضرب في الخلاط حتى يصبح مزيجا متماسكا. يحضر جانبا الكزبرة المفرومة والبصل الأخضر والثوم ويضاف إلى خليط البرغل والسمك مع اضافة التوابل والبهارات. يفرد الخليط بصينية مدهونة بزيت الزيتون وتخبز بحرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة. تقطع الكبة بالشكل المرغوب ثم تغطى باللبنة وتزين بالخضراوات.