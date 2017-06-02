المقادير
٭ 100 غرام لحم الضأن
٭ 2 معلقة طعام زيت زيتون
٭ عدد 2 بصل كبير مقطع
٭ 4 فصوص ثوم مقطع ناعم
٭ ملعقتا شاي كركم
٭ ملعقتا شاي كمون
٭ نصف ملعقة شاي قرفة
٭ عدد 1 فلفل أحمر حار مقطع
٭ 100 غرام معجون طماطم
٭ 1.7 ليتر بوليون خضار
٭ 175 غرام عدس اخضر
٭ عدد 2 جزر مقطع
٭ عدد 1 بطاطا حلوة مقطعة
٭ 5 عيدان كراث مقطع
٭ 3/2 شدة كزبرة مقطعة
٭ عدد 1 ليمون مقطع للتزيين
الطريقة
يطهى لحم الضأن على حدة ويوضع جانبا. يقطع الخضار إلى مكعبات صغيرة وتغلى بزيت الزيتون تباعا ـ البصل والثوم والفلفل الحار والكرفس والبطاطا والجزر وتترك على النار لمدة 15 دقيقة لحين نضوج الخضروات ومن ثم تضاف التوابل والعدس الأخضر واللحم المسلوق.