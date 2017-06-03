المقادير

٭ 60 غراما من الشوكولاتة الداكنة

٭ 6 غرامات من التوابل الأربعة

٭ 25 غراما من السكر

٭ 50 غراما من البيض

٭ 50 غرام كريمة مخفوقة

٭ 30 غراما من مسحوق اللوز

٭ 150 غراما من الدقيق

٭ 10 غرامات من مسحوق الكاكاو

الطريقة

تذوب الشوكولاتة الداكنة في الميكروويف. يخفض البيض مع السكر على سرعة عالية ثم يضاف اليه مسحوق اللوز والكاكاو. ومن ثم يضاف إلى المزيج الشوكولاتة المذابة.

تخفق الكريمة في وعاء منفصل ومن ثم تضاف إلى المزيج الأول وتخفق يدويا مع الطحين وتضاف التوابل الأربعة (قرفة وقرنفل وهيل والبهار الحلو).

تسكب بأكواب وتبرد بالثلاجة.