«راح أسويها فيك يا رامز يا مجنون»

المذيعة الأردنية الجميلة علا الفارس لبطل برنامج المقالب رامز جلال بعد انتهاء المقلب واكتشاف الخدعة في برنامج رامز تحت الأرض، حيث خرجت نظرت اليه وقد زال الرعب عن وجهها قائلة: شنو سويت فيني يا مجنون، ما كنت اتخيل ان يجي يوم وتضحك عليا يا رامز، لكن بوعدك راح اسويها فيك يوم من الأيام وقريبا.