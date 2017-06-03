«الأنباء» معكم على مائدة الإفطار
في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.
نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.
سلطة الحمص مع تين
المقادير
٭ 200 غرام حمص
٭ 70 غرام طحينة
٭ 30 غرام تين مجفف
٭ 40 غرام بصل ابيض
٭ زيت الزيتون بكر
٭ عصير ليمون طازج
٭ 10 غرامات فجل
٭ 2 غرام كمون
٭ رشة ملح وفلفل
الطريقة
يوضع الحمص المسلوق في الخلاط ويخفق جيدا. يضاف اليه عصير الليمون الطازج والملح حسب الذوق. يقطع البصل إلى جوانح ويقلى بزيت الزيتون ويضاف اليه الكمون والتين المجفف.