المقادير

٭ فنجان ونصف الفنجان من فتات البسكويت

٭ نصف كوب من السكر

٭ 6 ملاعق صغيرة من الزبدة المذابة

٭ 3 قطع من المانغو النضر على شكل مكعبات صغيرة

٭ 3 باكيتات جبنه طرية بالقشدة (8 أونصات)

٭ ربع كوب سكر

٭ ملعقتان صغيرتان من الفانيلا

٭ 4 بيضات كبيرة

٭ للتجميل: شرائح مانغو طازجة ومثلها من التوت مع شيء من النعناع

الطريقة

1 ـ ضعي المقادير الثلاثة الأولى في وعاء وحركيها حتى تخلط جيدا ثم اسكبيها في قالب الكيك لتخبزيها بدرجة حرارة 325 لمدة 12 دقيقة، أخرجيها بعد ذلك من الفرن وضعيها جانبا.

2 ـ ضعي المانغو في صانعة الطعام واخفقيه حتى يصبح بيوريه، ثم وباستخدام الخلاط الكهربائي اخفقي جبنة القشدة مع كوب وربع الكوب من السكر والفانيلا حتى تظهر الرغوة على السطح، اخفقي البيض واحدة كل مرة حتى يختفي اللون الأصفر بعد كل إضافة ثم أضيفيه إلى عصيدة المانغو وحركي المزيج.

3 ـ صبي الخليط في القالب المعد لذلك ثم ضعيه في الفرن بدرجة حرارة 325 لمدة ساعة و25 دقيقة. اتركيه يبرد بعد ذلك لمدة ساعة وضعيه بالثلاجة بعد تغطيته لمدة 8 ساعات.

4 ـ يمكن تزيينه حسب الرغبة.