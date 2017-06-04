المقادير

٭ 50 غراما من الزبدة

٭ حبتان من البصل الصغير مفروم

٭ كوب أرز

٭ ربع كوب بقدونس مفروم

٭ ربع كوب كزبرة مفرومة

٭ بشر 2 حبة من الليمون

٭ عصير حبة من الليمون

٭ انصاف من الليمون ما بين اربعة الى ستة

٭ ملعقة كبيرة من البهارات الصينية الخمسة

٭ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

٭ بيضة واحدة

٭ دجاجة كاملة

٭ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة

1 ـ يتم تذويب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة.

2 ـ يتم طهي قطع البصل الصغير لمدة دقيقتين في الزبدة حتى يصبح البصل طريا.

3 ـ يتم نقل البصل المطهو الى وعاء ويضاف إليه الأرز والبقدونس والكزبرة والكاجو وبشر الليمون والعصير، ومسحوق البهارات والزنجبيل والبيض.

4 ـ يتم خلط الخليط جيدا ثم يرش الملح والفلفل فوقه حسب الذائقة.

5 ـ يتم تسخين وتحميس الفرن الى 200 درجة مئوية.

6 ـ تغسل الدجاجة جيدا ويتم تجففيها.

7 ـ يتم وضع الحشو السابق طهيه داخل تجويف الدجاجة ثم نربط الساقين معا لإحكام استمرار وجود الحشو داخل الدجاجة.

8 ـ توضع الدجاجة فى صينية الشوي ويرش فوقها زيت الزيتون، ويتم تتبيلها جيدا.

9 ـ يتم شوى الدجاجة لمدة 30 دقيقة ثم يتم خفض درجة حرارة الفرن الى 180 درجة مئوية، ثم يتم شويها لمدة 1 ساعة أخرى

10 ـ تضاف قطع انصاف الليمون في الصينية ويتم الشوي لمدة 10 دقائق اضافية، حتى يخرج الصوص (السوائل) منها عند ادخال سيخ في الجزء السميك من الدجاجة.

11 ـ تتم تغطية الدجاجة داخل أوراق ألمنيوم وتترك خارج الفرن لمدة 5 دقائق على الأقل قبل التقديم.