المقادير
٭ 50 غراما من الزبدة
٭ حبتان من البصل الصغير مفروم
٭ كوب أرز
٭ ربع كوب بقدونس مفروم
٭ ربع كوب كزبرة مفرومة
٭ بشر 2 حبة من الليمون
٭ عصير حبة من الليمون
٭ انصاف من الليمون ما بين اربعة الى ستة
٭ ملعقة كبيرة من البهارات الصينية الخمسة
٭ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور
٭ بيضة واحدة
٭ دجاجة كاملة
٭ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
الطريقة
1 ـ يتم تذويب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة.
2 ـ يتم طهي قطع البصل الصغير لمدة دقيقتين في الزبدة حتى يصبح البصل طريا.
3 ـ يتم نقل البصل المطهو الى وعاء ويضاف إليه الأرز والبقدونس والكزبرة والكاجو وبشر الليمون والعصير، ومسحوق البهارات والزنجبيل والبيض.
4 ـ يتم خلط الخليط جيدا ثم يرش الملح والفلفل فوقه حسب الذائقة.
5 ـ يتم تسخين وتحميس الفرن الى 200 درجة مئوية.
6 ـ تغسل الدجاجة جيدا ويتم تجففيها.
7 ـ يتم وضع الحشو السابق طهيه داخل تجويف الدجاجة ثم نربط الساقين معا لإحكام استمرار وجود الحشو داخل الدجاجة.
8 ـ توضع الدجاجة فى صينية الشوي ويرش فوقها زيت الزيتون، ويتم تتبيلها جيدا.
9 ـ يتم شوى الدجاجة لمدة 30 دقيقة ثم يتم خفض درجة حرارة الفرن الى 180 درجة مئوية، ثم يتم شويها لمدة 1 ساعة أخرى
10 ـ تضاف قطع انصاف الليمون في الصينية ويتم الشوي لمدة 10 دقائق اضافية، حتى يخرج الصوص (السوائل) منها عند ادخال سيخ في الجزء السميك من الدجاجة.
11 ـ تتم تغطية الدجاجة داخل أوراق ألمنيوم وتترك خارج الفرن لمدة 5 دقائق على الأقل قبل التقديم.