المقادير

٭ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر اكسترا

٭ بصلة كبيرة مقطعة على شكل مكعبات

٭ أربعة فصوص مفرومة من الثوم

٭ 2 من ساق نبات الكرفس المقطع

٭ جزرة كبيرة مقطعة على شكل مكعبات

٭ 1/3 كيلو غرام من الفاصوليا الخضراء المشذبة والمقطعة بمقدار نصف بوصة (حوالي فنجان ونصف الفنجان)

٭ ملعقة صغيرة من التوابل «أوريغانو» الجافة

٭ ملعقة صغيرة من الريحان الجاف

٭ ملح وفلفل مطحون

٭ علبة طماطم مقطعة وغير مملحة وزن 128 أونصة

٭ علبة معجون طماطم وزن 114 أونصة

٭ 6 فناجين من مرق الدجاج المنخفض الملح

٭ علبة فاصوليا جافة وزن 115 أونصة منخفضة الملح ومغسولة

٭ كوب من الباستا

٭ 1/3 كوب من جبنة البارميزان المبشورة ناعما

٭ ملعقتان كبيرتان من الريحان المفروم طازجا

الطريقة

1 ـ ضعي زيت الزيتون في وعاء كبير وسخنيه بدرجة حرارة معتدلة، أضيفي إليه البصل واطبخيه حتى يصبح شفافا، حوالي 4 دقائق، أضيفي الثوم واطبخي لمدة 30 ثانية، أضيفي بعد ذلك الكرفس والجزر واطبخي المزيج حتى يصبح طريا، حوالي 5 دقائق.

2 ـ أضيفي الفاصوليا الخضراء والتوابل الجافة والريحان مع 4/3 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل حسب المزاج ثم اتركيه على النار لـ 3 دقائق أخرى.

3 ـ أضيفي الطماطم المقطعة والطماطم المسحوقة ومرقة الدجاج واتركي المزيج حتى يغلي وخفضي درجة الحرارة بعد ذلك واتركيه على نار هادئة لـ 10 دقائق، أضيفي أخيرا الفاصوليا الجافة والباستا واتركي الحساء على النار حتى تنضج الخضراوات، حوالي 10 دقائق، ضعي التوابل والملح حسب الرغبة وزينيه بجبنة البارميزان والريحان المقطع.