المقادير

٭ بصلة متوسطة مقطعة

٭ طماطم متوسط الحجم مقطعة

٭ قليل من الملح

٭ بهارات حسب الطلب

٭ حبة من الفلفل الرومي الاخضر الصغير مقطعة

٭ زيت زيتون

٭ ملعقة من معجون صلصة الطماطم

٭ ٢ علبة تونة

الطريقة

1 ـ يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ويضاف إليه زيت الزيتون.

2 ـ يتم تسخين (تحميس) البصل ثم يضاف إليه قطع الطماطم والملح والبهارات.

3 ـ يضاف إلى الخليط ملعقة معجون صلصة الطماطم والفلفل الرومي البارد بعد تقطيعه قطع صغيرة.

4 ـ يوضع الخليط في وعاء طهي ويوضع لينضج على نار هادئة، ويتم تغطيته بغطاء، لفترة بسيطة، حتى تلين قطع الطماطم والفلفل البارد وبعدها تتم إضافة قطع التونة، ويتم تقليب الخليط الى أن يختفي زيت التونة في الخليط.

5 ـ يزاح الإناء من على النار ويتم استخدام حشو التونة الناتج في حشو الفطائر والساندويتشات مع شرائح الجبن، أو يقدم كسلطة مع الأطعمة البحرية.