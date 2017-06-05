المقادير

لكعكة الشوكولاه:

٭ 2 كوب سكر خشن

٭ 1 كوب سكر بني خفيف

٭ 2 كوب طحين عادي

٭ 1 كوب مسحوق كاكاو غير محلى

٭ 3 ملاعق صغيرة بيكنغ صودا

٭ 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

٭ 1 ملعقة صغيرة ملح

٭ 3 بيضات كبيرة + صفار بيضتين كبيرتين بحرارة الغرفة

٭ 1 كوب كريمة حامضة كاملة الدسم

٭ ثلث كوب حليب كامل الدسم

٭ ثلاثة ارباع كوب زيت نباتي او زيت جوز هند سائل

٭ 2 ملعقة كبيرة خلاصة الفانيلا

٭ 1 كوب ماء ساخن

للغطاء:

٭ 2 كوب زبدة غير مملحة طرية جدا

٭ 4 كوب سكر بودرة منخل

٭ ثلاثة ارباع كوب مسحوق كاكاو غير محلى

٭ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

٭ نصف ملعقة صغيرة ملح

٭ 3 ملاعق كبيرة كريمة كاملة الدسم

٭ 2 ملعقة كبيرة صوص كراميل مملحة

للزينة:

٭ 1 كوب صوص كراميل مملحة

٭ ملح بحري خشن

الطريقة

لكعكة الشوكولاه:

- سخني الفرن الى درجة 350 فهرنهايت. قصي ثلاث قطع مستديرة بقطر 9 بوصات من ورقبارشمنت لوضعها داخل صواني الكعك. رشي داخل كل صينية برذاذ طبخ مانع للالتصاق. ضعي الورق ثم رشي مرة أخرى مع الحرص على تغطية كل الاجزاء بالرذاذ.

- تناولي حوض خلاط وضعي فيه السكر بنوعيه والطحين ومسحوق الكاكاو والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح. اخلطي جيدا واستخدمي يديك لتفتيت اي كتل كبيرة. ضعي في حوض آخر البيض وصفار البيض والكريمة الحامضة والحليب والزيت وخلاصة الفانيلا واخلطي العناصر جيدا. اسكبي المزيج فوق المزيج في الحوض الاول واخلطي جيدا بسرعة بطيئة. أضيفي الماء الساخن وتابعي الخلط لمدة دقيقة. في النهاية سيكون المزيج سائلا.

- وزعي الخليط بالتساوي على الصواني وضعيها في الفرن 30 دقيقة او الى ان تخرج نكاشة اسنان خشبية تغرز في الكعكة نظيفة او بقدر قليل من الفتات. اتركي الصواني لتبرد قبل قلبها ووضع الكعكات على رف تبريد حتى تبرد تماما.

لغطاء الكعكة

- اضربي الزبدة بخلاط الى ان تصبح طرية. نخلي السكر المطحون والكاكاو فوق الزبدة واخلطي ببطء مدة دقيقتين تقريبا. زيدي سرعة الخلاط الى المتوسطة واضيفي خلاصة الفانيلا والملح والكريمة كاملة الدسم والكراميل المملحة واخلطي 3 دقائق. اذا بدا الخليط خفيفا اضيفي المزيد من السكر المطحون. أما اذا كان كثيفا فاضيفي قليلا من الكريمة كاملة الدسم ملعقة كبيرة كل مرة.

التجهيز

استخدمي سكينا مثلومة وأزيلي بعناية الاطراف البارزة حول كل كعكة ليصيح لديك سطح متساو. انقلي طبقة واحدة الى صحن كبير. مدى على السطح طبقة رقيقة من التغطية ثم اضيفي نصف كوب من الكراميل. ضعي طبقة اخرى من الكعكة وكرري وضع طبقة رقيقة من التغطية ثم أضيفي نصف كوب من الكراميل. ضعي التغطية على الطبقة الاخيرة وضعي الكعكة في الثلاجة لمدة ساعة. بعد ذلك اكملي تغطية الجوانب ورشي عليه الملح البحري وقدميها شرائح. يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 5 أيام.