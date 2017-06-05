المقادير
٭ سمكة زبيدي متوسطة الحجم منظفة
٭ ملح بحري
٭ فلفل أسود
٭ ملعقة صغيرة وثلاثة ارباع بهارات
٭ 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج
٭ 2 فص ثوم كبيرين مفرومين
٭ كوب أرز بسمتي ابيض
٭ ماء
٭ كركم
٭ 1 عود قرفة
٭ 2 حبة هيل مدقوقتين
٭ حبة كبش قرنفل
٭ 2 حبة لايم (لومي) مثقوبتين عدة مرات
٭ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون خفيف
٭ 3 حبات بصل صغيرتين
٭ شرائح لايم وليمون
الطريقة
- اغسلي السمك ونظفيه جيدا مع الاحتفاظ بالرأس وازالة الحراشف والجوف
- اغسلي الارز البسمتي جيدا وانقعيه 15-30 دقيقة.
- اغلي ماء في قدر كبير وضعي فيه السمك والقرفة والهيل وكبش القرنفل واغلي ببطء حتى ينضج
- اخرجي السمك واحتفظي بماء الطبخ
- اخدشي سطح السمكة عدة مرات وافركيها بالبهارات والثوم ثم اسكبي فوقها عصير الليمون وضعيها ساعة ونصف في الثلاجة
- اطبخي الارز بكمية كافيه من مرق السمك مع الملح واللومي
- سخني زيت الزيتون في مقلاة واقلي البصل الى ان يصبح لونه ذهبيا مع اضافة الكركم والملح وربع ملعقة صغيرة بهارات
- امزجي البصل مع الارز المطبوخ ثم رشي فوقه بقية البصل
- نشفي السمكة بمنشفة ورقية
- سخني الفرن الى درجة 275 فهرنهايت (متوسطة)
- سخني مقدارنصف بوصة من زيت الزيتون او الزيت النباتي في مقلاة واقلي السمكة الى ان يصبح لونها ذهبيا غامقا ثم ضعيها على منشفة ورقية
- ضعي السمكة على سطح الارز وغطيها بورق المنيوم وضعيها لمدة ساعة في الفرن
- قدميها مع شرائح الليمون واللايم والفجل وصلصة الدقوس