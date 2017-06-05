المقادير

٭ 2 حبة طماطم حمراء طازجة

٭ ½ نصف كوب بقدونس مفروم ناعم

٭ نصف كوب نعناع أخضر مفروم ناعم

٭ كوب أرز

٭ بهارات وملح حسب الرغبة

٭ بصلة صغيرة

٭ ربع كيلو ورق عنب

٭ مكعبان مرقة دجاج

٭ 2 ملعقة زيت زيتون

٭ شوربة

٭ نصف ليمونة

الطريقة

٭ يوضع ماء مع كمية بسيطة جدا من الزيت داخل إناء متوسط الحجم

٭ يترك الماء حتى يغلى في الإناء ثم يوضع فيه ورق العنب للحظات قصيرة ويستمر حتى يصبح لينًا

٭ يتم إخراج ورق العنب من الإناء والماء ويوضع في مصفاه ويترك حتى يبرد

٭ داخل إناء مختلف، يتم تقطيع الطماطم قطعا صغيرة جدًا ويتم تقطيع البصل إلى مربعات صغيرة وشرائح رفيعة.

٭ يتم خلطهما مع الأرز والبقدونس وباقي مكونات الحشو، ويتم التقليب جيدًا.

٭ يتم تجهيز وعاء الطهى وتوضع فيه أوراق العنب الجافة في أرضية الإناء.

٭ يوضع الحشو على الوجه الخشن من ورقة العنب ويتم لف ورق العنب ليصبح على شكل أصابع.

٭ ترص الأصابع المحشوة في حلة الطهى، ويتم رش رشة ليمون وملعقة زيت بعد امتلاء نصف الحلة، ثم نرش باقي الليمون داخل وعاء الطهي بعد أن تكتمل لنحافظ على لمعة ورق العنب.

٭ تذاب مرقة الدجاج في كوب من الماء الدافئ، ثم يتم صب كوب الماء على المحشى حتى تغطى أصابع المحشي بالماء. ويفضل استخدام كوب من الشوربة بدلاً من الماء.

٭ ثم يتم وضع إناء الطهي على نار شديدة حتى يقل الماء، ثم يتم ننقل الوعاء إلى نار خفيفة.