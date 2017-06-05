المقادير
٭ 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
٭ بصلة حجم وسط مقطعة (حوالي 2/1.1 فنجان)
٭ 3 فصوص كبيرة من الثوم المفروم
٭ 2/3 فنجان من البقدونس الطازج والمقطع
٭ 1.2/1 من الطماطم المقطعة أو ما مقدار علبة من 114 اونصة من الطماطم المسحوقة مع عصيرها
٭ ملعقتان صغيرتان من معجون الطماطم (إختياري)
٭ 8 اونصات من عصير البطليموس او مرق المحار
٭ 2/1/1 ليبرة فيليه سمك هامور
٭ فلفل أسود حسب الرغبة
٭ ملح
٭ مسحوق الكمون
٭ كزبرة مقطعة
٭ مسحوق الكركم
الطريقة
ضعي الزيت في مقلاة كبيرة على النار ثم اضيفي مسحوق الكركم والبقدونس والثوم، ودعي هذه المكونات على النار لمدة 5 دقائق حتى تصبح طرية ثم اضيفي إليها الثوم والطماطم والمرق مع التوابل ودعيها تصل إلى درجة الغليان، غطها وخفضي درجة الحرارة واتركيها على نار هادئة لـ 15 – 20 دقيقة حتى تنضج الخضراوات ويصبح المرق سميكا.
اضيفي بعد ذلك السمك وحركي المزيج لحوالي دقيقتين حتى ينضج تماما ثم قدميه.