المقادير

٭ 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

٭ بصلة حجم وسط مقطعة (حوالي 2/1.1 فنجان)

٭ 3 فصوص كبيرة من الثوم المفروم

٭ 2/3 فنجان من البقدونس الطازج والمقطع

٭ 1.2/1 من الطماطم المقطعة أو ما مقدار علبة من 114 اونصة من الطماطم المسحوقة مع عصيرها

٭ ملعقتان صغيرتان من معجون الطماطم (إختياري)

٭ 8 اونصات من عصير البطليموس او مرق المحار

٭ 2/1/1 ليبرة فيليه سمك هامور

٭ فلفل أسود حسب الرغبة

٭ ملح

٭ مسحوق الكمون

٭ كزبرة مقطعة

٭ مسحوق الكركم

الطريقة

ضعي الزيت في مقلاة كبيرة على النار ثم اضيفي مسحوق الكركم والبقدونس والثوم، ودعي هذه المكونات على النار لمدة 5 دقائق حتى تصبح طرية ثم اضيفي إليها الثوم والطماطم والمرق مع التوابل ودعيها تصل إلى درجة الغليان، غطها وخفضي درجة الحرارة واتركيها على نار هادئة لـ 15 – 20 دقيقة حتى تنضج الخضراوات ويصبح المرق سميكا.

اضيفي بعد ذلك السمك وحركي المزيج لحوالي دقيقتين حتى ينضج تماما ثم قدميه.