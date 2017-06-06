المقادير

٭ 800 غرام دجاج مقطع

٭ كوب من دقيق الذرة المجفف

٭ ملعقة صغيرة من معجون الثوم

٭ 4 حبات من الفلفل الحار الأخضر المقطع شرائح

٭ حبة من بصل الربيع المفروم

٭ 4 رشات من الملح

٭ نصف كوب من مهروس الطماطم الطبيعية

٭ كوبان ونصف الكوب من الأرز البسمتي

٭ ملعقة صغيرة من معجون (صلصة) الزنجبيل

٭ 4 حبات من البصل المفروم متوسط الحجم

٭ 4 ملاعق ونصف الملعبة كبيرة من الخل

٭ كوب من زيت عباد الشمس

٭ 3 ملاعق كبيرة من مسحوق أو مدشوش الكاجو

٭ ملعقة كبيرة من السمن

سائل لنقع الدجاج

٭ ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة

٭ ملعقة ونصف الملعقة صغيرة من مسحوق ماسالا

٭ ملعقة ونصف الملعقة صغيرة من الملح

٭ ملعقتان ونصف الملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار الأحمر - البهار

٭ نصف ملعقة صغيرة من الكركم

الطريقة

1 - يتم تنظيف وغسل الدجاج، وتخلط جميع مقادير سائل النقع وتغمس فيها قطع الدجاج. ثم يستمر النقع لمدة 25 دقيقة.

2 - يتم تسيخ وتحميس الزيت على النار في مقلاة على لهب معتدل. ثم يتم إضافة معجون الثوم والزنجبيل والبصل.

3 - يضاف البصل الى المقلاة ويتم تقلبيه لمدة 5 - 6 دقائق ثم يضاف مسحوق أو مدشوش الكاجو، ونصف كوب من هريس الطماطم.

4 - يتم إنضاج الخليط مع التقليب لمدة 2 - 3 دقائق.

5 - ثم يتم إضافة قطع الدجاج المتبل الى المقلاة ثم تغطى المقلاة، وتترك على النار.

6 - يطهى الدجاج والمقلاة مغطاة على نار هادئة. يتم غسل الأرز تحت مياه جارية باردة، ثم يتم تركه جانبا، حتى التخلص من المياه عندما تكون شفافة دون وجود للون الأبيض فيها.

7 - يتم الطبخ تحت الغطاء لمدة ثلاثة أرباع الساعة. ثم يتم إزاحة المقلاة من على النار.

8 - يتم تسخين وعاء جديد عميق على لهب هادئ.

9 - توضع طبقة من الأرز في الجزء السفلي من الوعاء الجديد، ثم توضع فوقها طبقة من قطع الدجاج، يتم تكرار هذه الطبقات حتى يتم الانتهاء مع طبقة من الأرز على القمة.

10 - ترش بعض فروع الزعفران مع الحليب والسمسم على القمة من الأرز.

11 - يتم تغطية المقلاة بغطاء مناسب ثم تطبخ على النار لمدة 60 دقيقة.

12 - يتم إزاحة وعاء الطهي من على النار بعد نضج الأرز وقطع الدجاج.

13 - بالشوكة، تتم إزاحة بعض الأرز ثم توضع المقبلات مثل البصل المقلي.

14 - تقدم الوجبة ساخنة مع أطباق جانبية أخرى من اختيارك.