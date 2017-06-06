المقادير

٭ 8 أكواب من قطع البروكلي (حوالي ربع كيلوغرام).

٭ 2 كوب من مرق الدجاج مع قليل من الملح.

٭ كوب مع 4 ملاعق شاي من الكريمة المخفوقة.

٭ 3 ملاعق شاي من الزبدة غير المملحة.

٭ مسحوق فلفل أبيض.

الطريقة

1- اطبخي البروكلي لحوالي 5 دقائق في إناء كبير من الماء الغالي المملح حتى يصبح طريا مع المحافظة على لونه الأخضر اليانع. بعد تصفيته من الماء، ضعي 4 حبات منه جانبا لاستعمالها في التزيين أو كمقبلات.

2- ضعي المرق وفنجان الكريمة في مقلاة كبيرة إلى درجة الغليان ثم صبي المزيج على دفعات مع الزبدة في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعما. يتعين خلط كل دفعة لمدة 45 ثانية. أعيدي بعد ذلك الخليط (بيوريه) إلى نفس المقلاة ثم أضيفي التوابل حسب الرغبة مع الملح والفلفل. (يمكن صنع هذه الشوربة قبل 8 ساعات من تقديمها) غطها بعد الانتهاء من إعدادها، اتركيها لتبرد قليلا ثم ضعيها في الثلاجة.

يمكن إضافة القليل من الماء لتخفيف تركيزها.شوربة

إعداد: جيهان رأفت