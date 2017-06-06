مقادير الحشوة

٭ 4 قطع من جبنة الكريمة الطرية

٭ ثُلث فنجان من السكر

٭ بيضة واحدة

٭ نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا

براونيز

٭ علبة (6.25 أوقيات) من مزيج براوني الأصلي، ماء، زيت نباتي وبيض.

٭ ثلاثة أرباع فنجان من رقائق الشوكولاتة شبه الحلوة.

الطريقة

ارفعي درجة حرارة الفرن حتى (325 فهرنهايت واستخدمي مقلاة غير لاصقة) ادهني قعر المقلاة بالزبدة أو رشيه برذاذ الزيت النباتي. اخفقي جبنة الكريمة والسكر بخلاط كهربائي بسرعة منخفضة حتى يصبح المزيج ناعما. أضيفي إليه بعد ذلك البيض والفانيلا واضربيه بالملعقة حتى يختلط تماما ثم ضعيه جانبا بعد ذلك.

أصنعي خليط البراوني طبقا للتعليمات المكتوبة على العلبة ثم صبي ثلاثة أرباعه في المقلاة. ضعي الحشوة بالملعقة بشكل مستو على الخليط ثم أضيفي رقائق الشوكولاتة.

اخبزي البراوني لمدة 33 إلى 37 دقيقة إلى أن يصبح بالإمكان إدخال عود الأسنان بمقدار بوصة واحدة فيه للتأكد من نضوجه. اتركيه ليبرد بعد ذلك تماما لحوالي ساعة ونصف الساعة وبعد تقطيعه غطيه وضعيه في الثلاجة.كعكة جبنة الكريمة

إعداد: جيهان رأفت