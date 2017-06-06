المقادير
٭ ثمرتان من الخيار
٭ كوب زبادي منزوع الدسم
٭ ربع كوب بقدونس مقطع إلى أجزاء صغيرة
٭ ملعقة صغيرة كمون
٭ نصف ملعقة صغيرة ملح
٭ كوب كريمة
٭ ربع كوب شبت
الطريقة
1 - يتم تقشير الخيار وتقطعيه إلى أجزاء صغيرة.
2 - يتم خلط جميع المقادير السابقة مع بعضها ثم يتم خفقها داخل خلاط كهربائي حتى تمام امتزاجها جميعا.
3 - تُصب صلصة الخيار في إناء ويغطى هذا الإناء ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.
٤ - تقطع حبتان من الخيار إلى أنصاف بالطول حتى تكون شكل القارب ويحفر القلب وترص داخله محتويات صلصة الخيار لتملأ التجويف وتزيَّن بحبات الطماطم والمرتديلا.سلطة
إعداد: جيهان رأفت