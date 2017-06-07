المقادير

٭ 600 غرام من شرائح السلمون المدخن.

٭ 600 غرام من جبنة الكريمة الطرية.

٭ 4/1 فنجان من الكريمة النقية.

٭ ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور ناعما.

٭ ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

٭ 3/1 فنجان من شبت الأعشاب المقطعة إلى أجزاء ناعمة.

٭ ملعقتان كبيرتان من نبات الكيبر، باقة من البقلة المشذبة.

٭ خبز مقرمش وزيت زيتون بكر إكسترا.

الطريقة

٭ قلمي حواف شرائح السلمون. ضعي جبنة الكريمة والكريمة وقشر الليمون وعصير الليمون وشبت الأعشاب والكيبر في صانعة الطعام. اضيفي الفلفل واخلطي هذه المكونات معا.

٭ غطي سطح أنية الطعام بغلاف بلاستيكي.

٭ رتبي عليه بعد ذلك طبقة من السلمون المدخن ثم وباستعمال ملعقة مسطحة غطي السلمون بطبقة رقيقة بما مقداره 3/1 فنجان من مزيج جبنة الكريمة.

٭ كرري عمل طبقة السلمون هذه وفوقها طبقة جبنة الكريمة إلى أن تنتهي بعمل طبقة السلمون في الأعلى. غطي السلمون بغلاف بلاستيكي ثم اضغطي عليه بلطف قبل ان تضعيه في الثلاجة بعد ذلك.

٭ قبل تقديمه أخرجيه من الثلاجة. أزيلي عنه الغلاف البلاستيكي، وانثري عليه رذاذ الزيت مع تزيينه بأغصان البقلة والخبز المقرمش.