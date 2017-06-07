المقادير

٭ 4 حبات كرات كبيرة.

٭ بصلة متوسطة الحجم مفرومة إلى قطع صغيرة.

٭ 2 من قطع البطاطا المتوسطة الحجم مقشرة ومقطعة على شكل شرائح.

٭ 50 غرام زبدة.

٭ مرق خضراوات 850 ملليتر، مرق خضراوات.

٭ 275 ملليتر حليب.

٭ ملح وفلفل أسود مطحون حديثا.

٭ ملعقتان كبيرتان من الكريمة.

٭ 11/2 ملاعق من البقدونس او الثوم المقطع الطازج.

الطريقة

٭ ابدأ بتقليم الكراث والتخلص من الطبقة الخارجية الصلبة.

٭ اقسمهم طوليا إلى أنصاف ثم قطعهم إلى شرائح ناعمة واغسلهم بشكل كامل ثلاث مرات. وبعد تصفيتهم من الماء، ذوب الزبدة بلطف في مقلاة كبيرة ثم أضف إليها الكراث والبصل والبطاطا وتقليبهم بملعقة خشبية بحيث تغلفهم طبقة من الزبدة. أضف بعد ذلك الملح والفلفل ثم غطي المقلاة ودع الخضراوات تنضج على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة.

٭ أضف بعد ذلك المرق والحليب حتى تنغمر محتويات المقلاة ثم غطها واسمح للشوربة بأن تنضج على مهل لعشرين دقيقة أخرى أو حتى تصبح الخضراوات طرية. لو زادت درجة الحرارة يمكن ان يغلي الحليب عندئذ وينسكب إلى خارج المقلاة.

٭ الآن يمكنك سكب كل المحتويات في خلاط وتركه ليبرد قليلا أولا قبل خفقه ليتحول إلى حساء مركز «بيوريه».

٭ أخيرا أعد الشوربة إلى المقلاة وسخنها مجددا بلطف ثم تذوقها لتتحقق من طعم توابلها، وأضف شيئا من الكريمة وقدمها بعد نثر القليل من البقدونس أو الثوم الناعم فوقها.