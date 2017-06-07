المقادير
٭ 10 أونصات من التمر المفروم.
٭ كوب ونصف زبدة غير مملحة.
٭ 12 أونصا من الشوكولاته الداكنة.
٭ 2 ملعقة من شراب عصير القيقب.
٭ 5 حبات من البيض، مفصولة.
٭ نصف كوب من سكر جوز الهند.
٭ ثلاثة أرباع كوب من اللوز.
٭ نصف ملعقة صغيرة من مستخلص (دبس) اللوز.
٭ نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
٭ مقادير عصير التوت.
٭ كوبان من التوت الطازج أو المجمد.
٭ 2 ملعقة من عصير شراب التوت القيقب.
الطريقة
٭ يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، ثم تدهن صينية 9 بوصات بالزبدة.
٭ يوضع التمر المفروم والشوكولاته وشراب القيقب، مع الزبدة في وعاء حرارى، ويغمر في ماء ساخن للطهي.
٭ يتم التقليب حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة وينتج خليط من جميع المقادير. ثم توضع جانبا لتبرد.
٭ يتم تجميع صفار البيض والسكر والقرفة ومستخلص اللوز في وعاء الخلاط أو في وعاء متوسط الحجم ويتم خلط هذه المقادير حتى تتماسك معا لمدة 2-3 دقائق.
٭ عندما يبرد خليط الشوكولاته، يصب عليه خليط صفار البيض، ثم يتم التقليب حتى يتماسك الخليط تماما، ثم يضاف إليه اللوز.
٭ داخل وعاء منفصل، باستخدام الخفق اليدوي أو داخل خلاط كهربائي، يتم خفق بياض البيض حتى تخلط بشكل تام.
٭ يصب الخليط كله في وعاء خاص بالفرن ويخبز لمدة 40-45 دقيقة حتى الدرجة التي عندها تضع السكين بالداخل، فيخرج دون أن تلتصق به أي سوائل من باطن الكيك.
٭ خلال وجود الكعك داخل الفرن، يتم خلط التوت مع عصير شراب القيقب داخل وعاء صغيرة، ويتم الطهي على نار خفيفة لمدة 8-12 دقيقة، حتى يأخذ شكل الصوص. ثم يوضع جانبا ليبرد قليلا.
٭ يتم ترك الكعكة لتبرد لمدة 10 دقائق على الأقل، قبل إخراجها من المقلاة. ثم تقدم ساخنة ويسكب فوقها صوص التوت، على كل شريحة.