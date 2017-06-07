المقادير

٭ 10 أونصات من التمر المفروم.

٭ كوب ونصف زبدة غير مملحة.

٭ 12 أونصا من الشوكولاته الداكنة.

٭ 2 ملعقة من شراب عصير القيقب.

٭ 5 حبات من البيض، مفصولة.

٭ نصف كوب من سكر جوز الهند.

٭ ثلاثة أرباع كوب من اللوز.

٭ نصف ملعقة صغيرة من مستخلص (دبس) اللوز.

٭ نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

٭ مقادير عصير التوت.

٭ كوبان من التوت الطازج أو المجمد.

٭ 2 ملعقة من عصير شراب التوت القيقب.

الطريقة

٭ يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، ثم تدهن صينية 9 بوصات بالزبدة.

٭ يوضع التمر المفروم والشوكولاته وشراب القيقب، مع الزبدة في وعاء حرارى، ويغمر في ماء ساخن للطهي.

٭ يتم التقليب حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة وينتج خليط من جميع المقادير. ثم توضع جانبا لتبرد.

٭ يتم تجميع صفار البيض والسكر والقرفة ومستخلص اللوز في وعاء الخلاط أو في وعاء متوسط الحجم ويتم خلط هذه المقادير حتى تتماسك معا لمدة 2-3 دقائق.

٭ عندما يبرد خليط الشوكولاته، يصب عليه خليط صفار البيض، ثم يتم التقليب حتى يتماسك الخليط تماما، ثم يضاف إليه اللوز.

٭ داخل وعاء منفصل، باستخدام الخفق اليدوي أو داخل خلاط كهربائي، يتم خفق بياض البيض حتى تخلط بشكل تام.

٭ يصب الخليط كله في وعاء خاص بالفرن ويخبز لمدة 40-45 دقيقة حتى الدرجة التي عندها تضع السكين بالداخل، فيخرج دون أن تلتصق به أي سوائل من باطن الكيك.

٭ خلال وجود الكعك داخل الفرن، يتم خلط التوت مع عصير شراب القيقب داخل وعاء صغيرة، ويتم الطهي على نار خفيفة لمدة 8-12 دقيقة، حتى يأخذ شكل الصوص. ثم يوضع جانبا ليبرد قليلا.

٭ يتم ترك الكعكة لتبرد لمدة 10 دقائق على الأقل، قبل إخراجها من المقلاة. ثم تقدم ساخنة ويسكب فوقها صوص التوت، على كل شريحة.