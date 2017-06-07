المقادير

٭ ملعقة كبيرة من زيت نباتي٭ بصلة كبيرة مفرومة٭ فصان من الثوم٭ ملعقة صغيرة من كزبرة جافة٭ ملعقة صغيرة من زنجبيل طازج مفروم٭ 500 غرام روبيان (حجم وسط) مسلوق ومقشر٭ ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود٭ 3 حبات طماطم مقطعة إلى مكعبات٭ كوب ماء٭ 2 كوب أرز بسمتيلتحضير طبقة الروبيان العليا٭ ربع كوب زيت نباتي٭ بصلتان مقطعتان إلى شرائح٭ نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون٭ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود٭ ملعقة صغيرة كاري٭ ملعقة صغيرة كركم٭ ربع ملعقة صغيرة كبش قرنفل٭ باقة كزبرة مفرومة٭ فص ثوم٭ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة٭ ملعقة كبيرة فلفل أسود٭ 200 غرام روبيان (حجم وسط) مقشرالطريقة1- حمي الزيت على نار متوسطة وأضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيا.2- اهرسي الثوم مع الزنجبيل والكزبرة ثم أضيفي المزيج على القدر، ونكهي بالفلفل الأسود، ثم أضيفي الروبيان.3- أضيفي الطماطم واطهي المزيج لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.4- عندما يغلي المزيج، أضيفي الأرز وقلبيهم، وأضيفي الماء.5- خففي النار واتركي المزيج حتى يمتص الأرز كل كمية الماء.6- ارفعي القدر عن النار.لتحضير الطبقة العليا: 7- حمي الزيت وقلبي فيه البصل حتى يصبح لونه ذهبيا.8- اهرسي الثوم مع الكزبرة والفلفل الأسود.9- أضيفي التوابل على القدر، الكزبرة المفرومة ومزيج الثوم المهروس.10- أضيفي الربيان وقلبيه حتى ينضج، أي لنحو 10 دقائق.11- ضعي الأرز.

أطباق رمضانية«الأنباء» معكم على مائدة الإفطار

في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.

نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.