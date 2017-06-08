المقادير

٭ خبز بيتا لبناني

٭ زيت نباتي للقلي العميق

٭ حبتان من الخيار مفرومة مكعبات صغيرة

٭ حبتان من الطماطم مفرومة مكعبات صغيرة

٭ نصف كوب فجل مفروم مكعبات صغيرة

٭ نصف حبة فلفل حلو احمر مفرومة مكعبات صغيرة

٭ نصف حبة فلفل حلو اخضر مفرومة مكعبات صغيرة

٭ 4 حبات بصل أخضر مفرومة مكعبات صغيرة

٭ ملعقتان كبيرتان من النعناع المفروم

٭ نصف كوب بقدونس مفروم

الطريقة

1 - حمصي الخبز في الفرن الى ان يصبح مقرمشا ولكن ليس بنيا، سخني 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون في مقلاة كبيرة، وفتتي الخبز الحمص وضعيه في الزيت واقليه مع التقليب الى ان يصبح لونه بنيا. أضيفي الملح والفلفل ونصف ملعقة صغيرة سماق. اخرجي الخبز من المقلاة وضعيه على مناديل ورقية.

2 - في حوض مزج كبير ضعي الخس المفروم والخيار والطماطم والبصل الأخضر والفجل والبقدونس.

3 - لإعداد صلصة اللايم امزجي عصير اللايم وزيت الزيتون والبهارات في سلطانية صغيرة.

4 - أضيفي الصلصة الى السلطة وقلبيها. اضيفي قطع الخبز والمزيد من السماق اذا شئت وقلبيها.