المقادير

٭ كيلوغرام تقريبا من الهليون الأخضر اللون

٭ بصلة واحدة مفرومة

٭ 3 ملاعق صغيرة من الزبدة غير المملحة

٭ 5 إلى 6 أكواب من مرق الدجاج

٭ نصف كوب من الكريمة الكثيفة القوام

٭ ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

الطريقة

1 - قطعي أجزاء بمقدار نصف إنش من جهة رؤوس حبات الهليون ثم من نصف النبتة إذا كانت غليظة، وضعي القليل منها جانبا من أجل التزيين.

2 - قطعي سيقان الهليون وكل ما تبقى منه بمقدار نصف إنش للحبة.

3 - بعد وضع ملعقتين صغيرتين من الزبدة في وعاء أطبخي البصلة على نار هادئة باعتدال مع تقليبها حتى تصبح طرية. أضيفي الهليون إليها وأيضا الملح والفلفل حسب الرغبة ثم اطبخي المزيج لمدة 5 دقائق، بعد إضافة 5 أكواب من مرق الدجاج اتركي الشوربة بعد تغطيتها على نار هادئة لـ 15 – 20 دقيقة حتى يصبح الهليون طريا جدا.

4 - خلال ذلك، اطبخي قطع الهليون التي احتفظت بها جانبا في البداية في ماء مملح لمدة 3 إلى 4 دقائق حتى تصبح طرية، ضعي الشوربة على دفعات في الخلاط حتى يصبح قوامها ناعما ثم انقليها بعد ذلك إلى آنية الطبخ الأولى، بعد تحريكها مجددا أضيفي الكريمة إليها ثم أضيفي المزيد من مرق الدجاج كي يصبح قوامها أقل كثافة، وبعد إضافة القليل من الملح والفلفل وهي تغلي ضعي ما مقداره ملعقة صغيرة من الزبدة فيها.

5 - أضيفي أخيرا عصير الليمون وما تبقى من أجزاء الهليون المقطعة بغرض الزينة.