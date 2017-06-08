المقادير

للكعكة:

٭ 225 غراما من الدقيق العادي

٭ 350 غراما من سكر الكاستر

٭ 85 غراما من بودرة مسحوق الكاكاو

٭ ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر

٭ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

٭ 2 حبة من البيض

٭ 250 غراما من الحليب

٭ 125 مل من الزيت النباتي

٭ 2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

٭ 250 مل من الماء المغلي

لطبقة الشوكولاتة:

٭ 200 غرام من الشوكولاتة العادية

٭ 200 غرام دوبل كريم

الطريقة

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 180C درجة أو 350F فهرنهايت. تدهن عدد 2 صينية بالزبدة.

للكعكة، يتم وضع كل مقادير الكعكة، باستثناء الماء المغلي، في وعاء كبير لخلطها معا.

باستخدام ملعقة خشبية، أو مضرب كهربائي، يتم تقليب الخليط في بعضه حتى يصبح ناعم ويوضع جانبا.

يضاف الماء المغلي إلى الخليط، تدريجيا وعلى مرات، على نحو سلس. بحيث يصبح خليط الكعكة سائلا جدا.

قم بتقسيم عجينة الكعكة على الصينيتين ثم توضع في الفرن لتخبز لمدة 25-35 دقيقة، إلى أن يصبح الجزء العلوي ثابتا أثناء اللمس، وإلى أن يخرج السيخ أو السكين من وسط الكعكة نظيفا دون سوائل.

يتم إخراج الكعك من الفرن ويترك ليبرد تماما، بينما هو موجود داخل الصينية.

لتذويب الشوكولاتة، قم بتسخين الشوكولاتة والكريمة داخل مقلاة للطهي على نار هادئة، حتى تذوب الشوكولاتة.

يتم إبعاد المقلاة عن الحرارة ويتم خفق الخليط حتى يصبح ناعما، ولامعا وسميكا. ثم يوضع جانبا ليبرد لمدة 1-2 ساعات، حتى يصبح سميكا بما فيه الكفاية ليتم رشه فوق سطح الكعكة.

لإخراج الكعك، يتم استخدام سكين ذات شفرة مستديرة، وتدار حول داخل الصينية لإخراج الكعك. يتم إخراج الكعك بعناية من الصواني.

يتم رش مذوب الشوكولاتة قليلا على الجزء العلوي من كل كعكة شوكولاتة بعناية.

يتم نقل الكعكة إلى صينية التقديم ويتم تسوية مذوب الشوكولاتة باستخدام السكين.