المقادير

٭ لحم مقطع إلى قطع كبيرة - كيلوغرام

٭ عصير ليمونة

٭ رشة ملح

٭ عودان من القرفة

٭ 5 حبات حبهان

٭ ملعقة صغيرة كبش قرنفل

٭ 3 أوراق غار

٭ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٭ بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى أرباع

٭ ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

٭ ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

٭ رشة بهارات لحم

٭ حبة فلفل حار أخضر

٭ ملعقة كبيرة معجون طماطم

٭ ملعقة صغيرة ماء ورد

٭ نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

٭ ربع ملعقة صغيرة زعفران

٭ بضع قطرات ملون طعام برتقالي لتحضير الأرز:

٭ 3 أكواب أرز مغسول ومصفى

٭ بصلة مفرومة فرما ناعما

٭ ملح حسب الرغبة

٭ ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيضلتحضير الحشوة:

٭ بصلتان متوسطتا الحجم مفرومتان فرما ناعما

٭ ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة زيت نباتي

٭ كوب ونصف حمص مسلوق

٭ ملعقة صغيرة فلفل اسود

٭ نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

٭ ربع ملعقة صغيرة لومي مطحون

٭ ملح حسب الرغبة

٭ ربع كوب زبيب

الطريقة

لتحضير اللحم:

1- ضعي قطع اللحم في وعاء واسكبي فوقها عصير الليمون الحامض ثم رشي عليها القليل من الملح.

2- في قدر، ضعي أعواد القرفة وحبوب الحبهان وكبش القرنفل وورق الغار.

3- اسكبي الزيت فوق المنكهات وضعي البصل والفلفل الحار.

4- أضيفي قطع اللحم وقلبيها قليلا حتى يبدأ لونها بالتغيير.

5- نكّهي بالفلفل الاسود والكزبرة المطحونة وبهارات اللحم.

6- اسكبي كمية من الماء المغلي حتى يغمر المكونات.

7- اتركي المزيج على النار لنحو 40 دقيقة او حتى تنضج قطع اللحم تماما.

8- عندما ينضج اللحم، أخرجيه من الماء ثم صفي المرق من الشوائب الكبيرة، احتفظي بالمرق جانبا.

9- في وعاء صغير، اخلطي ماء الورد والحبهان المطحون والزعفران وملون الطعام البرتقالي.

10- ضعي قطع اللحم في صينية وادهنيها بقليل من الزيت ومعجون الطماطم ومزيج ماء الورد.

11- أدخلي الصينية الى الفرن لتتحمر القطع من فوق.

لتحضير الأرز:

12- في قدر ضعي مرق اللحم وأضيفي فوقه الأرز مع الفلفل الأبيض والبصل والملح.

13- اتركي المزيج حتى ينشف ماؤه وينضج.

لتحضير الحشوة:

14- في مقلاة، حمي ملعقة كبيرة من الزيت وضعي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.

15- اسكبي القليل من الماء وحركي لدقيقتين.

16- أضيفي الحمص المسلوق وملعقة صغيرة من الزيت والزبيب.

17- نكهي بالفلفل الاسود والقرفة المطحونة واللومي المطحون والقليل من الملح، حركي حوالي دقيقتين حتى تمتزج.

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