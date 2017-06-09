إعداد: لميس بلال
المقادير
٭ 150 غراما بازلا
٭ 30 غرام كزبرة
٭ 30 غرام بقدونس
٭ 5 غرامات كمون
٭ 5 غرامات مسحوق الكزبرة
٭ 15 غرام ثوم
٭ 20 غرام بصل أبيض
٭ 2 غرام كربونات الصودا
٭ 2 غرام ملح
للتزيين
٭ 20 غرام ورق عنب
٭ 20 غرام فلفل أحمر
٭ 10 غرام فلفل أصفر
الصلصة
٭ 30 غرام طحينة
٭ 20 غرام خل
٭ 15 غرام مخللات
٭ 3 غرامات مسحوق البابريكا
الطريقة
1- انقع البازلا في الماء ليلة واحدة ثم تطحن في الخلاط مع البصل الأبيض، الثوم، البقدونس، الكزبرة، الكمون، ومسحوق الكزبرة حتى تصبح خليطا.
ثم تترك في البراد لمدة ساعة أو ساعتين.
2- قبل القلي، نقوم بإضافة كربونات الصودا.