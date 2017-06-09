المقادير

٭ 10 غرامات بصل أسمر

٭ 10 غرامات كراث

٭ 50 غرام ثوم

٭ 10 غرامات طماطم

٭ 10 غرامات بطاطا حلوة

٭ 5 غرامات زبدة

٭ 5 غرامات معجون الطماطم

٭ 4 غرامات ملح

٭ 1 غرام فلفل أسود

٭ 600 غرام عرقوب خروف

٭ 80 غرام كسكسي

٭ 20 غرام بقدونس

٭ 15 غرام زغتر

الطريقة

1- يقطع الكرفس، الجزر، الكراث والبصل إلى قطع صغيرة.



ثم ينقع اللحم مع الملح والفلفل تم يطبخ حتى يصير لونه أحمر ونضيف إليه الخضر المقطعة والزبدة ويترك فوق النار لمدة 90 دقيقة.

2- يطبخ الكسكسي بماء دافئ مع الملح والزبدة والبقدونس المقطع.

3- نقوم بشواء البطاطا الحلوة والجزر مع الملح والفلفل وزيت الزيتون.

4- في إناء التقديم، نضع الكسكسي ثم اللحم والخضار فوقه.