المقادير
٭ 20 مل ساجو
٭ 50 غرام مانجو بوريه
٭ 20 غرام بذور الرمان
سلة براندي
٭ 10 غرامات زبدة
٭ 10 غرامات سكر
٭ 10 غرامات غلوكوز
٭ 10 غرامات دقيق
كريمة التمر الهندي
٭ 20 غرام شراب التمر الهندي
٭ 50 غرام كريمة مخفوقة
٭ 40 غرام تمر
كمأة الزعفران
٭ 40 غرام شوكولا سوداء
٭ 20 غرام كريمة
٭ 5 غرامات زعفران
٭ 10 غرامات مسحوق الشوكولا
٭ 20 غرام شوكولا بيضاء
الطريقة
1- نقوم بغلي المانجو بوريه وتترك جانبا لتبرد ثم تضاف إليها باقي العناصر.
2- تطبخ البراندي ثم نلفها على شكل سلة.
3- في طبق التقديم نضع جميع المكونات.