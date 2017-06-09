«نيللي كريم.. أستاذة تمثيل»

الناقد الفني المصري طارق الشناوي مشيدا بالأداء الرائع للنجمة نيللي كريم في مسلسل «لأعلى سعر»، مؤكدا أنها من مسلسل إلى آخر تتفوق على نفسها، وقد أحسنت هذا العام ان هربت من الأدوار النفسية المعقدة مثل دورها في مسلسل «تحت السيطرة» و«سقوط حر»، لتقدم هذا العام دور زوجة مخلصة دفعت ثمن هذا الإخلاص خيانة زوجها وصديقتها الوحيدة.