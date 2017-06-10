المقادير
٭ 100 غرام سبانخ صغيرة.
٭ 30 غرام زبدة الجوز.
٭ 50 غرام قرع.
٭ 20 غرام بذور زهرة دوار الشمس.
٭ 20 غرام بذور الرمان.
٭ 30 غرام خردل.
٭ 20 غراما عسل.
٭ 15 مل زيت زيتون.
٭ 2 غرام ملح.
٭ 2 غرام فلفل أبيض.
٭ 50 غرام لحم عجل مقدد.
٭ 10 غرامات جبنة البارميزان.
٭ 2 غرام بقدونس إفرنجي.
الطريقة
1- نقوم بغسل السبانخ.
2- نقوم بشواء السكواش مع زيت الزيتون والملـــــح والفلفل.
3- نقوم بشواء اللحم المقدد وتقطيعه.
4- نقوم بخلط جميع المكونات مـــع صلصة الخردل والعسل.
5- نضع جميع المكونات في إناء كبير، ثم نضيف بذور الرمان وبذور زهرة دوار الشمس.
6- أخيرا نضيف جبنة البارميزان المبشور.