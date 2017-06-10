المقادير
٭ 150 غرام طماطم.
٭ 5 غرامات ثوم.
٭ 10 غرامات بصل.
٭ 10 مل زيت الزيتون.
٭ 5 غرامات كزبرة.
٭ 10 مل كريمة الطبخ.
٭ 5 مل مرق الخضار.
٭ 15 غرام مسحوق الكمون.
٭ 10 غرامات كرفس.
٭ 10 غرامات كراث.
٭ 3 غرامات.
٭ 1 غرام فلفل حب.
٭ 2 غرام سكر.
٭ 20 غرام طماطم مقشرة.
٭ 20 مل عصير طماطم.
٭ 25 غرام خبز فرنسي.
٭ 5 غرامات زبدة.
الطريقة
1- تنقع الطماطم في الماء الساخن
ثم تقشر وتقطع إلى قطع صغيرة.
2- يقطع الكرفس، البصل والكراث
إلى مكعبات صغيرة ثم يقلى في زيت الزيتون مع القليل من الكمون.
3- ثم نضيف الطماطم المقطعة، وقطع الطماطم المقشرة وعصير الطماطم ومرق الخضار.
4- في الأخير نضيف الكريمة.
5- تقدم الحساء مع خبز الثوم.