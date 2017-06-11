المقادير
٭ 225 غرام سمك سيباس
٭ 10 غرام ليمون مملح
٭ 3 غرام بقدونس مجفف
٭1 غرام ليمون
٭ 15 مل زيت زيتون
٭ 60 غرام قرفة
٭ 15 غرام ثوم
صلصة كريمة الليمون
٭ 40 مل كريمة طازجة
٭ 15 مل عصير الليمون
٭ 5 غرام بصل
٭ 1 غرام فلفل أبيض
٭ 1 غرام ملح
٭ 2 غرام زعتر
٭ 2 غرام خليط توابل الفلفل
٭ 20 غرام مخمر الطماطم
الطريقة
1- ينقع السمك مع الفلفل الأبيض، وليمون مملح، وعصير الليمون وزيت الزيتون.
2- يقلى السمك لمدة دقيقتين، ثم يوضع في الفرن لمدة 4 دقائق.
3- ثم تضاف إليه القرفة، والثوم، والزعتر وزيت الزيتون ويوضع في الفرن لمدة 5 دقائق.