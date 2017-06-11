المقادير
٭ 20 غرام دقيق الذرة
٭ 10 غرام سكر
٭ 15 غرام ماء ورد
٭ 10 غرام فستق مطحون
٭ 20 غرام ورق قمر الدين
٭ 50 غرام كريمة القشطة
القطر
٭ 50 غرام سكر
٭ 50 غرام ماء
٭ 15 غرام ماء ورد
حلوى التمر
٭ 20 غرام دقيق
٭ 20 غرام زبدة
٭ 20 غرام سكر
٭ 10 غرام بودرة الحليب
٭ 5 غرام بيض
٭ 1 غرام خميرة
٭ 20 غرام معجون التمر
الطريقة
1- تحضر العجين وتترك جانبا لفترة ثم تقطع إلى دوائر.
2- تحشى قطع العجين بمعون التمر ثم تلف على شكل أظرف وتلقى في الزيت.
3- نقوم بغلي الحليب، الكريمة والسكر ثم نضيف دقيق الذرة حتى يصبح الخليط أكثر كثافة.
4- أخيرا نضيف ماء الورد، عند ما يبرد الخليط نزين بالفستق.
5- نضع القليل من كريمة القشطة في شرائح قمر الدين ثم تبرم بشكل دائري.