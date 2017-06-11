المقادير
٭ 150غرام جمبري
٭ 30 غرام كنافة
٭ 60 غرام بيض
٭ 60 مل زيت نوار الشمس
٭ 20 غرام مايونيز
٭ 15 غرام بصل أبيض
٭ 15 غرام الكبر
٭ 5 غرام بقدونس
٭ 5 غرام فلفل أصفر
٭ 5 غرام فلفل أحمر
٭ 5 غرام فلفل أخضر
٭ 30 غرام ليمون
٭ 2 غرام فلفل حار
٭ 10 غرام كزبرة
٭ 5 مل زيت زيتون
٭ 2 غرام ملح
٭ 2 غرام فلفل أبيض
٭ 10 غرام فلفل أحمر تايلندي
٭ 80 غرام مانجو
الطريقة
1 - ينقع الجمبري مع الملح، الفلفل، بيض مخلوط ثم نقوم بلفه في عجينة الكنافة وقليه.
2- نخلط صلصة الترتار مع البصل، الكزبرة والكبر.
3- لتحضير الصلصة، نقوم بتقطيع جميع الخضار إلى قطع صغيرة تم يضاف إليها الليمون.