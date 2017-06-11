المقادير
٭ 60 غرام شمندر مخبوز بملح البحر
٭ 150 غرام كينوا
٭ 30 غرام جزر
٭ 30 غرام يقطين
٭ 30 غرام فلفل
٭ 30 غرام باذنجان
٭ 30 غرام خيار
٭ 60 غرام بقدونس مفروم
٭ 5 غرام زنجبيل مفروم
٭ 5 غرام أوراق كزبرة
٭ 60 مل زبادي
٭ 2 غرام فلفل أسود
٭ 10 مل زيت زيتون
٭ خبز البيتا - قطعة واحدة
الطريقة
1- يخبز الشمندر مع ملح البحر ثم يقطع.
2- تغسل الكينوا جيدا، ثم تطبخ على نار هادئة لمدة 12 دقيقة.
3- في إناء، ينقع الكينوا مع زيت الزيتون، عصير الليمون، ثم نضيف الخيار، الجزر، اليقطين، الشمندر والزنجبيل.
4- يضاف الزبادي وقطع الخبز العربي المقلي.