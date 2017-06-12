المقادير
٭ 60 غراما بصل مفروم
٭ 60 غراما جزر مفروم
٭ 30 غراما شمر مفروم
٭ 50 غراما بطاطس مفرومة
٭ 100 مل معجون الطماطم
٭ ملح وفلفل حسب الرغبة
٭ فص واحد من الثوم
٭ قطعة فليفلة مجففة
٭ قطعتان من الفلفل الأسود
٭ 10 مل زيت زيتون
الطريقة
يجمع الفلفل الأسود، والفليفلة المجففة، والثوم والميرمية لتشكل باقة. يسخن الزيت في قدر ويشوح البصل والشمر حتى يذبلان.
يضاف الجز وتطهى المكونات لـ5 دقائق أخرى.
تضاف البطاطس مع التحريك لمدة 7-8 دقائق ثم يضاف معجون الطماطم ويترك ليغلي لمدة 15-20 دقيقة. يضاف الى القدر الملح والفلفل ويرفع عن النار ليوضع مباشرة في وعاء من الثلج لإيقاف عملية الطهو. في قدر صغير، تطهى شوربة الخضراوات مع معجون الطماطم. يضاف إليها مرق الخضراوات إذا أصبحت كثيفة. تضاف التوابل حسب الرغبة.
توضع الشوربة في وعاء التقديم وتزين بالقليل من زيت الزيتون.