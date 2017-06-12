المقادير
٭ 200 غرام مكعبات لحم العجل
٭ 150 غراما طماطم طازجة
٭ 10 غرامات ثوم
٭ 20 غراما بصل
٭ 30 غراما صلصة طماطم
٭ 5 غرامات ملح
٭ 10 غرامات توابل عربية
٭ 10 غرامات فلفل أخضر
الطريقة
يقلى اللحم حتى ينضج ثم يضاف إليه البصل والثوم حتى يكتسبا لونا ذهبيا. تضاف الطماطم الطازجة وصلصة الطماطم مع الملح والتوابل والفلفل الأخضر ويغطى القدر لمدة 15 دقيقة. توضع في طبق تقديم أسود اللون ويزين بالبقدونس والمكسرات.
مكسرات مقلية
٭ 10 غرامات مكسرات
٭ 20 مل زيت ذرة
يسخن الزيت في المقلاة وتضاف المكسرات مع التحريك المستمر لمنعها من الاحتراق. عندما يصبح لونها ذهبيا، ترفع عن النار وتوضع في منديل مطبخ لامتصاص الزيت.