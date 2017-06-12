المقادير
٭ 10 غرامات ثوم مقشر
٭ 20 مل عصير ليمون
٭ 30 غراما بقدونس
٭ 40 غراما طماطم
٭ 40 غراما فليفلة
٭ 10 غرامات ملح
٭ 600 غرام باذنجان
٭ 8 غرامات ملح ليمون
٭ 50 غراما رمان
٭ 50 مل زيت زيتون
٭ 10 غرامات نعنع
الطريقة
يذوب الثلج عن الباذنجان ويوضع في مصفاة ثم يقطع ويوضع جانبا. ينظف النعنع وتنزع أوراقه للتزيين. يهرس الثوم مع الملح ويقشر الرمان للاحتفاظ ببذوره للتزيين. تقطع الطماطم، والبصل الأخضر، وأوراق النعنع والفليفلة وتتبل بعصير الليمون والثوم والملح. تخلط جميع المكونات جيدا وتضع في طبق التقديم ويزين ببذور الرمان وأوراق النعنع مع دبس الرمان وزيت الزيتون.