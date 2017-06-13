الطريقة
- يشوى الباذنجان في الفرن أو على الغاز.
- يوضع في وعاء يحوي ثلجا للحفاظ على اللب بلونه الأبيض.
- يقشر الباذنجان تحت المياه الجارية ويصفى.
- يهرس الثوم، وتخلط الطحينة مع القليل من المياه المثلجة حتى يصبح لونها أبيض، ويضاف إليها الثوم المهروس والملح والليمون مع التحريك المستمر حتى تكتسب قواما ناعما متماسكا.
- يقطع الباذنجان المشوي ويضاف إلى الطحينة مع
الخفق حتى يمتزجا تماما. - يوضع المتبل في طبق
التقديم ويزين ببذور الرمان، وزيت الزيتون،
وأوراق النعناع والكمون.
المقادير
٭ 300 غرام طحينة
٭ 10 غرامات ثوم مقشر
٭ 10 غرامات ملح
٭ 600 غرام باذنجان
٭ 8 غرامات ملح ليمون
٭ 50 غرام بذور رمان
٭ 50 مل زيت زيتون
٭ 5 غرامات سماق