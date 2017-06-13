عجينة الرانجينا
المقادير
٭ 350 غرام زبدة
٭ 500 غرام طحين
٭ 15 غراما من خلاصة الفانيليا
الطريقة
- يوضع كل من الزبدة والطحين والفانيليا في مقلاة وترفع على النار حتى تكتسب لونا بنيا (كالكراميل الذهبي)، وعندما تبدأ العجينة بالانفصال عن الزبدة ترفع المقلاة عن النار.
- توضع طبقة من العجينة وتفرد على صينية بمساحة (40X30).
- توضع طبقة من حشوة التمر وتغطى بطبقة من عجينة الرانجينا.
- تزين بالفستق والتمر، ويبلغ حجم القطعة الواحدة 16X2.5سم.
٭ تحضير حشوة التمر
المقادير
٭ 25 غرام زبدة
٭ 50 غرام سكر ناعم
٭ 500 غرام تمر
٭ 3 غرامات هيل
الطريقة
- يخلط التمر والزبدة والسكر الناعم ومسحوق الهيل لصنع عجينة ناعمة.
- تفرد العجينة بين طبقتين من أوراق البرشمان بسماكة 3-4 ملم وتوضع في الثلاجة.