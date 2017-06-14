٭ 100 غرام خس روماني
٭ 70 غرام دجاج
٭ 30 غرام طماطم
٭ ملعقة خيار
٭ 20 غرام فجل أحمر
٭ 2 غرام ملح
٭ ملعقتان من زيت الزيتون
٭ 10 غرامات بقلة
٭ 10 غرامات زعتر أخضر
٭ 10 مل دبس الرمان
٭ 10 غرامات نعنع
٭ رغيف خبز عربي
٭ 20 غراما ليمونا طازجا
تقطع الخضراوات إلى مكعبات بحجم متساو وتوضع في وعاء. يضاف إلى الوعاء الدجاج المشوي، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، ودبس الرمان وتخلط جميع المكونات جيدا. توضع السلطة في طبق التقديم ويزين بالخبز المقلي المقرمش وشرائح الليمون والنعنع.
المقادير
الطريقة
أطباق رمضانية
«الأنباء» معكم على مائدة الإفطار
في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.
نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.