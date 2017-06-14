المقادير
٭ 80 غرام من قطع اللحم المفروم
٭ 40 غرام حمص
٭ 50 غرام طماطم
٭ 30 غرام معجون طماطم
٭ 20 غرام بصل
٭ 10 غرامات ثوم
٭ 10 غرامات ملح
٭ 100 غرام باذنجان
٭ 50 مل زيت زيتون
٭ 10 غرامات كمون
٭ 20 غرام جبنة قشقوان
الإعداد والتقديم
يقشر الباذنجان ويقطع إلى مكعبات ثم يملح ويقلى ويصفى من الزيت الزائد. ينقع الحمص قبل ليلة، ويغلى مع الصودا حتى ينضج قليلا. في مقلاة، يشوح البصل والثوم حتى يكتسبا لونا أصفر ثم يضاف الحمص المسلوق. يشوح الحمص قليلا وتضاف إليه الطماطم ويغطى القدر حتى تنضج المكونات. يخلط معجون الطماطم بالقليل من الماء ويضاف الى القدر مع الملح والكمون والفلفل الأبيض. يوضع الباذنجان المقلي في طبق وتوضع فوقه صلصة المنزلة ويوضع في البراد. عند التقديم يزين الباذنجان بالجبنة ويوضع في السالامندر قليلا لتذوب الجبنة ويزين بأوراق النعنع، والليمون وشرائح الطماطم.