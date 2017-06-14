٭ 60 غرام طماطم
٭ 20 غرام بصل
٭ 10 غرامات ثوم
٭ 20 مل زيت زيتون
٭ 5 غرامات ملح
٭ فلفل
تقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ويفرم كل من البصل والثوم.
يشوح الثوم والبصل بالزيت في قدر على النار لمدة دقيقتين، ثم تضاف مكعبات الطماطم مع التحريك المستمر.
يضاف الملح والفلفل ويغطى القدر لمدة 5 دقائق، ثم يضاف البقدونس المفروم.
المقادير
الطريقة
٭ 100 غرام لحم ضأن
٭ 20 غرام طماطم
٭ 10 غرامات بصل
٭ 20 غرام دهن
٭ 5 غرامات ثوم
٭ 5 غرامات من التوابل السبعة
٭ 10 غرامات بقدونسالمقادير
ينزع الدهـــــن مــــن اللحم ويقطع إلى مكعبات صغيرة وتوضـــــع فـــي وعاء.
تقطع الطماطـــــم، والبصـــل، والثوم، والبقدونس، والدهـــــن وتوضــع فوق اللحم.
يوضع اللحم والخضراوات في فرامة اللحم مع الملح والتوابل السبعة وتفرم جيدا ثم توضع في البراد.
الطريقة
كفتة الضأن
صلصة الطماطم