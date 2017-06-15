المقادير

٭ 100 غرام لحم ضأن

٭ رغيفان من الخبز

٭ 30 غرام فليفلة حمراء

٭ 30 غرام فليفلة خضراء

٭ 50 غرام جبنة حلومي

٭ 30 غرام بصل

٭ 10 غرامات صلصة ثوم

٭ 10 غرامات بقدونس

٭ 60 غرام لبن

٭ 20 غرام صلصة طماطم

الطريقة

توضع الحشوة (المكونة من اللحم، والبصل، وصلصة الطماطم، والبقدونس والتوابل العربية) على شريحة من الخبز وتوضع فوقها الفليفلة المشوحة ومن ثم طبقة من جبنة حلومي وتُغطّى بشريحة الخبز الثانية. تحمّص على الصاج لمدة 5 دقائق لكل جانب حتى تكتسب لوناً ذهبياً. توضع في طبق التقديم مع القليل من السلطة والمخللات واللبن.

معجون الطماطم

المقادير

٭ 60 غرام طماطم طازجة

٭ 20 غرام بصل

٭ 5 غرامات ملح

٭ 10 غرامات ثوم

٭ 20 مل زيت زيتون

٭ رشة فلفل

الطريقة

تقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ويفرم كلٌّ من البصل والثوم.

يشوح الثوم والبصل بالزيت في قدر على النار لمدة دقيقتين، ثم تضاف مكعبات الطماطم مع التحريك المستمر.

يضاف الملح والفلفل ويغطى القدر لمدة 5 دقائق، ثم يضاف البقدونس المفروم.

طوشكا لحم ضأن

المقادير

٭ 100 غرام لحم من ساق الضأن

٭ 20 غرام طماطم

٭ 10 غرامات بصل

٭ 20 غرام دهن

٭ 5 غرامات ثوم

٭ 5 غرامات من خلطة التوابل السبعة

٭ 10 غرامات بقدونس

الطريقة

يقطع اللحم منزوع الدهن إلى قطع صغيرة وتوضع في وعاء.

تُقطع الطماطم، والبصل، والثوم، والبقدونس والدهن إلى مكعبات لتضاف إلى اللحم.

تُفرم جميع المكونات في فرامة ثم توضع في وعاء ويضاف إليها الملح، والفلفل والتوابل السبعة. تخلط جيداً وتوضع في البراد.