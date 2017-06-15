«لا خلافات مع زينة، وأنا معجبة جدا بأدائها»

الممثلة المصرية نيللي كريم بطلة مسلسل «لأعلى سعر» الذي حاز حتى الآن نسبة مشاهدة عالية جدا لأحداثه المثيرة، وهي تتحدث في حوار فني عن زميلتها الممثلة زينة، التي تقاسمها البطولة، حيث ان هناك من أراد الوقيعة فيما بينهما، وإثارة الغيرة قائلين ان زينة سرقت الكاميرا في الكثير من المشاهد من نيللي، الا ان نيللي كريم بذكائها قالت: بالعكس.. انا يسعدني ذلك كثيرا.