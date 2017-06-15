المقادير
٭ 60 غرام حمص
٭ 30 غرام عدس أسود
٭ 40 غرام لحم الضأن مفرومة قطع صغيرة
٭ 20 غرام شراب فيرميلز
٭ 30 غرام طماطم
٭ 50 غرام بصل
٭ 25 غرام جزر
٭ 10 غرامات بقدونس
٭ 10 غرامات كراث
٭ ساق من أوراق الغار
٭ 1 غراما من حب الفلفل
٭ 80 مل ماء
٭ 5 غرامات بصل
٭ 5 غرامات ثوم
٭ 2 غرام مسحوق الكركم
٭ 2 غرام كمون
٭ 5 مل زيت زيتون
الإعداد والتقديم
يسخن زيت الزيتون في مقلاة على النار ويضاف إليه الثوم، والبصل، والبقدونس، والكراث والجزر. تشوح الخضراوات حتى تكتسب لوناً بنياً خفيفاً.
يضاف إليها شراب فيرميلز وتشوح لمدة 10 دقائق أخرى ثم تضاف قطع اللحم وتحرك جيداً مع الكركم، والكمون والملح. يضاف الحمص والعدس وتشوّح المكونات جميعها لمدة 10 دقائق أخرى. يضاف 500 مل من مرق الخضراوات وتترك لتغلي. تُطهى المكونات لنصف ساعة حتى تنضج وتوضع في طبق التقديم. يزين الطبق بالكزبرة.